ЕК рассказала, на что пойдет первый транш кредита ЕС для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый транш кредита ЕС Киеву составит порядка 9 млрд евро.
- Из первого транша кредита ЕС 5,9 млрд евро пойдут на военную помощь, а 3,2 млрд — на макрофинансовую помощь.
- Перевод денег пока невозможен из-за неподписанных трех важных документов.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Почти 6 миллиардов из 9 миллиардов евро первого транша кредита ЕС Киеву общим объемом 90 млрд евро пойдут на военные нужды, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
"Этот транш, который мы планируем перечислить до конца июня, в размере порядка 9 млрд евро будет распределен следующим образом: 5,9 млрд на военную помощь и 3,2 млрд на макрофинансовую помощь", - сказал он.
"Мы рассчитываем сделать перевод как можно скорее", - сказал он, подчеркнув, что до сих пор еще остаются неподписанными три важных документа, без которых выделение денег технически невозможно.