ЕК рассказала, на что пойдет первый транш кредита ЕС для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый транш кредита ЕС Киеву составит порядка 9 млрд евро.

Из первого транша кредита ЕС 5,9 млрд евро пойдут на военную помощь, а 3,2 млрд — на макрофинансовую помощь.

Перевод денег пока невозможен из-за неподписанных трех важных документов.

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Почти 6 миллиардов из 9 миллиардов евро первого транша кредита ЕС Киеву общим объемом 90 млрд евро пойдут на военные нужды, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.

"Этот транш, который мы планируем перечислить до конца июня, в размере порядка 9 млрд евро будет распределен следующим образом: 5,9 млрд на военную помощь и 3,2 млрд на макрофинансовую помощь", - сказал он.

При этом представитель ЕК не смог подтвердить слова евррокомиссара Марты Кос о том, что первые деньги из кредита на 90 млрд евро будут переведены Киеву уже на следующей неделе.