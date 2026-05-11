Столичные автосалоны предлагают подарить Ferrari рэперу Navai после ДТП

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичные автосалоны класса премиум предлагают подарить автомобиль Ferrari рэперу Navai (Наваи Бакиров) после ДТП на Зубовском бульваре в Москве, сообщили РИА Новости их представители.

Во вторник спорткар Ferrari, в котором находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы . После ДТП рэпер рассказал агентству, что чувствует себя хорошо. Позже артист уехал на оформление в ГАИ

"Мы готовы подарить Navai новую Ferrari, причем любой модели. Он всегда может приехать к нам в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается её цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз - не знаем", - сказали в одном из автосалонов Москвы в Сокольниках.

Ряд частных автодилеров столицы поддержали подобный эксперимент. Рэперу готовы отдать спорткар на бесплатной основе в автоцентрах в Сокольниках, Хамовниках и на Тверской.

"Это не шутка. Мы хотели бы подарить Navai новую машину на безвозмездной основе. Это очень страшное ДТП. Слава богу, он сам выжил и не пострадал. Я сам понимаю, насколько тяжело справляться с гоночным автомобилем, но сейчас он явно будет аккуратнее. Ждем его у нас. Мы за творчество и классных артистов!", - добавил представитель автоцентра в районе Хамовники.