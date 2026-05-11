03:57 11.05.2026
Столичные автосалоны предлагают подарить Ferrari рэперу Navai после ДТП

Рэп-исполнитель Navai - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Navai попал в аварию на спорткаре Ferrari на Зубовском бульваре в Москве.
  • Столичные автосалоны класса премиум предложили подарить рэперу Navai новую Ferrari на безвозмездной основе.
  • Частные лица, занимающиеся продажей спортивных машин, запустили в соцсетях тренд с предложением подарить премиальную машину Navai с условием больше не попадать в аварии.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичные автосалоны класса премиум предлагают подарить автомобиль Ferrari рэперу Navai (Наваи Бакиров) после ДТП на Зубовском бульваре в Москве, сообщили РИА Новости их представители.
Во вторник спорткар Ferrari, в котором находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. После ДТП рэпер рассказал агентству, что чувствует себя хорошо. Позже артист уехал на оформление в ГАИ.
"Мы готовы подарить Navai новую Ferrari, причем любой модели. Он всегда может приехать к нам в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается её цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз - не знаем", - сказали в одном из автосалонов Москвы в Сокольниках.
Ряд частных автодилеров столицы поддержали подобный эксперимент. Рэперу готовы отдать спорткар на бесплатной основе в автоцентрах в Сокольниках, Хамовниках и на Тверской.
"Это не шутка. Мы хотели бы подарить Navai новую машину на безвозмездной основе. Это очень страшное ДТП. Слава богу, он сам выжил и не пострадал. Я сам понимаю, насколько тяжело справляться с гоночным автомобилем, но сейчас он явно будет аккуратнее. Ждем его у нас. Мы за творчество и классных артистов!", - добавил представитель автоцентра в районе Хамовники.
Кроме того, к идее присоединились и частные лица, занимающиеся продажей спортивных машин. Они запустили в соцсетях целый тренд, в котором они предлагают подарить премиальную машину Navai с условием больше не попадать в аварийные ситуации.
