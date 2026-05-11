Германия и Украина запустят совместное производство дронов

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысяч километров, передает агентство Укринформ.

"Это, конечно, особенно касается совместной разработки и производства дронов с разной дальностью - от менее 100 километров до 1,5 тысяч километров", - приводит слова Писториуса Укринформ.