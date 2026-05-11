Рейтинг@Mail.ru
Германия и Украина запустят совместное производство дронов - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 11.05.2026 (обновлено: 21:07 11.05.2026)
Германия и Украина запустят совместное производство дронов

Писториус: ФРГ и Украина будут делать дроны с дальностью полета до 1,5 тыс км

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМинистр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров на совместной пресс-конференции в Киеве. 11 мая 2026
Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров на совместной пресс-конференции в Киеве. 11 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров на совместной пресс-конференции в Киеве. 11 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысяч километров.
  • Писториус и Федоров подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany.
  • Это совместная программа для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысяч километров, передает агентство Укринформ.
В понедельник издание Rheinische Post сообщило, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал дерзкое заявление о Путине
6 октября 2025, 08:34
«

"Германия и Украина намерены совместно разрабатывать и производить беспилотники различной дальности, в частности, дальнобойные дроны радиусом действия до 1,5 тысяч километров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Укринформ.

По информации агентства, Писториус объявил об этом в ходе визита в Киев. Он отметил, что Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими компаниями.
"Это, конечно, особенно касается совместной разработки и производства дронов с разной дальностью - от менее 100 километров до 1,5 тысяч километров", - приводит слова Писториуса Укринформ.
По информации агентства, Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров в Киеве подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany - совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
МИД ФРГ вызывал посла России из-за публикации производителей БПЛА для Киева
20 апреля, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевБорис ПисториусМихаил ФедоровСергей ЛавровНАТОГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала