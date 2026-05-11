Германия и Украина запустят совместное производство дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысяч километров.
- Писториус и Федоров подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany.
- Это совместная программа для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысяч километров, передает агентство Укринформ.
По информации агентства, Писториус объявил об этом в ходе визита в Киев. Он отметил, что Берлин делает ставку на создание совместных предприятий между немецкими и украинскими компаниями.
"Это, конечно, особенно касается совместной разработки и производства дронов с разной дальностью - от менее 100 километров до 1,5 тысяч километров", - приводит слова Писториуса Укринформ.
По информации агентства, Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров в Киеве подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany - совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.