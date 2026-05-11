Дрон доставил флаг к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Расчет ударно-разведывательных беспилотных систем 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" через русло реки Днепр водрузил российский флаг у комплекса, посвященного освобождению Херсона в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны России.
"В честь 81-летия Великой Победы расчет ударно-разведывательных беспилотных систем 18 общевойсковой армии выполнил уникальную задачу по доставке государственного флага Российской Федерации в Парк Славы временно оккупированного вооруженными силами Украины города Херсон", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в ходе выполнения боевой задачи над руслом реки Днепр операторы БПЛА проявили высокий профессионализм: дрон успешно преодолел активное противодействие средств РЭБ противника, а также мастерски уклонился от атак вражеских дронов-перехватчиков.
"Достигнув правобережья, расчет направил аппарат к мемориальному комплексу, посвященному освобождению города Херсона в годы Великой Отечественной войны. Флаг России был установлен непосредственно возле когда-то горевшего здесь Вечного огня - символа памяти о подвиге советского народа", - сказали в ведомстве.
Данная акция стала символом неразрывной связи поколений победителей и мужества современных защитников, продолжающих дело дедов и прадедов в зоне специальной военной операции, подчеркнули в Минобороны.