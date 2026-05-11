Рейтинг@Mail.ru
Дрон доставил флаг к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 11.05.2026 (обновлено: 11:20 11.05.2026)
Дрон доставил флаг к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ

Дрон доставил флаг России к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ

© Минобороны РоссииДрон доставил флаг России к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ
Дрон доставил флаг России к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Минобороны России
Дрон доставил флаг России к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет ударно-разведывательных беспилотных систем 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» водрузил российский флаг у комплекса, посвященного освобождению Херсона в годы Великой Отечественной войны.
  • Дрон успешно преодолел противодействие средств РЭБ противника и уклонился от атак вражеских дронов-перехватчиков.
  • Флаг России был установлен возле мемориального комплекса, посвященного освобождению города Херсона в годы Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Расчет ударно-разведывательных беспилотных систем 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" через русло реки Днепр водрузил российский флаг у комплекса, посвященного освобождению Херсона в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны России.
"В честь 81-летия Великой Победы расчет ударно-разведывательных беспилотных систем 18 общевойсковой армии выполнил уникальную задачу по доставке государственного флага Российской Федерации в Парк Славы временно оккупированного вооруженными силами Украины города Херсон", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в ходе выполнения боевой задачи над руслом реки Днепр операторы БПЛА проявили высокий профессионализм: дрон успешно преодолел активное противодействие средств РЭБ противника, а также мастерски уклонился от атак вражеских дронов-перехватчиков.
"Достигнув правобережья, расчет направил аппарат к мемориальному комплексу, посвященному освобождению города Херсона в годы Великой Отечественной войны. Флаг России был установлен непосредственно возле когда-то горевшего здесь Вечного огня - символа памяти о подвиге советского народа", - сказали в ведомстве.
Данная акция стала символом неразрывной связи поколений победителей и мужества современных защитников, продолжающих дело дедов и прадедов в зоне специальной военной операции, подчеркнули в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Боец рассказал о заметном уменьшении количества тяжелой техники ВСУ
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонДнепр (река)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала