Додик сравнил Шмидта с баварской булкой, а Байдена со старым сыром

БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сравнил подавшего в отставку Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта с баварской булкой, а экс-президента США Джозефа Байдена – со старым сыром и призвал ЕС к новому подходу к боснийской политической кухне.

В понедельник на официальном сайте Аппарата высокого представителя в БиГ опубликовано сообщение о подаче Шмидтом заявления об отставке, уточняется, что это его личное решение, и он продолжит исполнять обязанности до избрания преемника. Додик в авторском тексте на сайте Dodik.net обратился к главе постоянной делегации ЕС в БиГ Луиджи Сорека.

« "Вместо того, чтобы быть европейским представителем, который созидает и примиряет, Сорека остался пленником старого нарратива. Говоря языком пиццы, а он итальянец, ему это подходит, не перестал наслаждаться "Пиццей (экс-посол США в БиГ Майкл Дж.- ред.) Мерфи" со старым сыром Байденом. Это тонкая, узнаваемая американо-брюссельская комбинация: много риторики и давления с санкциями и никакой реальности", - отметил глава правящей партии в Республике Сербской

Он указал, что постпред ЕС "проспал тектонические геополитические перемены" и внутренний потенциал БиГ и не попытался "сделать необходимую крепкую основу для пиццы" с соблюдением мирного Дейтонского соглашения и конституции БиГ.

"Нетрудно заметить, что "Пиццы Мерфи" больше нет в меню, а натертый Байден распадается на полу истории. Сорека очевидно верил, что баварская булка (Шмидт - ред.) будет достаточной заменой для всего, долго ее грыз. Сейчас больше нет баварской булки. Время для правильной, честной итальянской пиццы, которая называется Responsabilitа (ответственность – ред.)", - подчеркнул Додик.

Лидер боснийских сербов заявил в начале апреля, что приезд сына президента США Дональда Трампа -младшего в РС БиГ означает разворот в американской политике в сторону этой части Европы . По его словам, подобные визиты ведут к пониманию и дружбе в мире и укреплению международной позиции Республики Сербской.