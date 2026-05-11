В ДНР высадили клены в память о погибших жителях республики

ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Двенадцать красных кленов высадили в ДНР к годовщине создания республики в память о погибших жителях, сообщил РИА Новости первый замминистра молодежной политики ДНР Михаил Фролов.
"Сегодня проходит высадка красных кленов в память о погибших детях, о погибших гражданах и воинах Донецкой Народной Республики, мы высаживаем именно 12 кленов не просто так, а потому что у нас с вами 12-летие ДНР", – сказал Фролов.
Он добавил, что дерево было выбрано, как символ памяти, чтобы не перегружать городскую архитектуру. Кроме того, этот вид более устойчив в осенний период и сможет дольше времени сохранять символичность.
По словам организаторов, место высадки деревьев выбрано также символическое – рядом с памятником погибшим детям Донбасса.
В ДНР 11 мая отмечают День Республики. В этот день в 2014-м в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем проголосовали более 2,5 миллиона человек — около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% участников голосования. Уже на следующий день республика объявила о суверенитете.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года.