"Днепр" нанес ответные удары, поразив живую силу и технику ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 11.05.2026 (обновлено: 13:15 11.05.2026)
"Днепр" нанес ответные удары, поразив живую силу и технику ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в результате ответных ударов "Днепра"

Военнослужащие РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 45 военнослужащих ВСУ в ходе отражения атак.
  • В районах населенных пунктов Преображенка и Запорожец Запорожской области уничтожены также 17 автомобилей и артиллерийское орудие ВСУ.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" в ходе отражения атак противника уничтожили до 45 военнослужащих и 17 автомобилей ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны России.
По информации Минобороны РФ, в зоне специальной военной операции зафиксировано 23 802 нарушения ВСУ режима прекращения огня, в этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия.
"Подразделения группировки войск "Днепр" ответным огнем нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
