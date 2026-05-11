Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ игнорировать скандал на Украине

23:53 11.05.2026
Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ игнорировать скандал на Украине

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
  • Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжат ли западные СМИ игнорировать коррупционный скандал на Украине после обвинений Ермаку.
  • Глава РФПИ выразил сомнение в объективности СМИ в связи с предъявлением официальных обвинений экс-главе офиса Владимира Зеленского.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжат ли традиционные СМИ игнорировать коррупционный скандал на Украине после вынесения официального обвинения в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
"Продолжат ли традиционные СМИ игнорировать коррупционный скандал на Украине - даже сейчас, когда бывшему главе администрации... Зеленского были предъявлены официальные обвинения внутренними украинскими антикоррупционными ведомствами? Какой посыл несут эти двойные стандарты в СМИ? " - написал Дмитриев в соцсети X.

В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского, его подозревают в причастности к легализации 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов) на элитном строительстве под Киевом.
