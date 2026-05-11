Дмитриев заметил, что на WSJ сошло озарение о катастрофе среди лидеров ЕС

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на "внезапное озарение" издания Wall Street Journal о том, что лидеры ЕС уже не могут отрицать катастрофическую ситуацию, в которой оказались.
Дмитриев отреагировал на публикацию издания в соцсети Х, в которой утверждается, что лидеры европейских стран сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью на фоне слабой экономики, негативного отношения к иммиграции и растущей поддержки популистских партий по всему континенту.
"Всё это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать", - ответил Дмитриев.