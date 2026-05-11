Каллас допустила, что станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией.
В такие размышления еврочиновница пустилась, отвечая на вопрос, готова ли она выступить переговорщиком от ЕС вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого ранее предложил президент России Владимир Путин.
"Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия", - сказала Каллас в ходе брифинга.
В подтверждение своих слов Каллас вспомнила свою карьеру в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах.
"Разница между политикой и частным сектором в том, что в частном секторе, если ты хороший юрист или переговорщик, тебе не нужно самому об этом говорить — это говорят другие. А вот в политике приходится", - посетовала глава евродипломатии.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".