В Бразилии прогремел взрыв в жилых домах - РИА Новости, 11.05.2026
23:47 11.05.2026
В Бразилии прогремел взрыв в жилых домах

В Сан-Паулу прогремел взрыв, есть пострадавшие

© РИА Новости / Александр Вильф
Вид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В западной части Сан-Паулу в Бразилии прогремел взрыв в жилых домах.
  • По предварительной информации, он связан с газопроводом, двое пострадавших были спасены и доставлены в отделение неотложной помощи.
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в западной части Сан-Паулу в Бразилии, есть пострадавшие, разрушены дома, сообщил портал G1.
По данным военной полиции, бригады газовой компании проводили техническое обслуживание газопровода, когда произошел взрыв.
"В понедельник в районе Жагуаре в западной части Сан-Паулу произошел взрыв в жилых домах. По предварительной информации, взрыв связан с газопроводом", - говорится в сообщении портала.
Портал объявил о раненых и разрушенных домах. Двое пострадавших в сознании были спасены и доставлены в региональное отделение неотложной помощи, уточнил портал. Некоторые люди могут находиться под завалами, добавил портал.
