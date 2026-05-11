В Грозном потушили пожар в многоквартирном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Грозном потушили пожар в девятиэтажном доме.
- Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
ГРОЗНЫЙ, 11 мая - РИА Новости. Пожар в девятиэтажном доме Грозного потушен, сообщил начальник главного управления МЧС России по Чечне Алихан Цакаев.
"Пожар полностью потушен. Пожар был оперативно потушен - практически за 15 минут", - сообщил Цакаев журналистам.
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, уточнил он. Информация о пострадавших уточняется.
