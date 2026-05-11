Врачи рассказали о состоянии американца, заразившегося хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хантавирус у американца с борта судна MV Hondius проходит без симптомов, сообщили в медцентре университета Небраски.
- Пассажир с положительным результатом теста на вирус и без симптомов помещен в Небрасское подразделение биологической изоляции для дальнейшего тестирования и мониторинга.
НЬЮ-ЙОРК, 11 мая – РИА Новости. Хантавирус у американца с борта судна MV Hondius проходит без симптомов, сообщили в медцентре университета Небраски.
Ранее самолет с 17 американцами, эвакуированными с круизного лайнера, прибыл в США. Утром в понедельник в минздраве США заявили, что легкие симптомы хантавируса имел один из эвакуированных, а еще у одного ПЦР-тест на андский штамм вируса дал положительный результат.
"Один пассажир, у которого был выявлен положительный результат теста на вирус, но у которого нет симптомов, был помещен в Небрасское подразделение биологической изоляции при медицинском центре для последующего тестирования и мониторинга", - говорится в сообщении.