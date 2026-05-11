14:30 11.05.2026
В Череповце ликвидировали пожар на промышленной площадке

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Череповце ликвидировали пожар на промышленной площадке площадью 300 квадратных метров.
  • Пострадавших и превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ нет.
  • Возгорание произошло на территории коксохимического производства Череповецкого металлургического комбината, угрозы персоналу нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Пожар на промышленной площадке предприятия в Череповце на площади 300 квадратных метров ликвидирован, пострадавших нет, заявил глава города Андрей Накрошаев.
Ранее он сообщал, что в понедельник на территории предприятия возник пожар площадью 100 квадратных метров. По информации предприятия, горели бочки с бензолом и маслом. Пострадавших, предварительно, нет, причины пожара устанавливаются.
"Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, однако благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС пожар успешно ликвидирован", - написал Накрошаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших нет, превышений ПДК нет.
По словам Накрошаева, на место происшествия оперативно выехали сотрудники лаборатории Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора. Проведены замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в трех районах.
"По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил глава Череповца.
Генеральный директор дивизиона "Северсталь российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов заявил, что возгорание произошло на территории коксохимического производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), угрозы персоналу нет.
Виноградов отметил, что на производственной программе эта ситуация не отразится.
"Благодарим за грамотные профессиональные действия сотрудников Техноспаса, МЧС, городских служб и компанию "Апатит" за выделение дополнительной цистерны с пенообразователем. А также мэрию города за конструктивное информирование о ситуации", - добавил он.
ЧереповецМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АпатитПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
