В Череповце ликвидировали пожар на промышленной площадке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Пожар на промышленной площадке предприятия в Череповце на площади 300 квадратных метров ликвидирован, пострадавших нет, заявил глава города Андрей Накрошаев.

Ранее он сообщал, что в понедельник на территории предприятия возник пожар площадью 100 квадратных метров. По информации предприятия, горели бочки с бензолом и маслом. Пострадавших, предварительно, нет, причины пожара устанавливаются.

"Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, однако благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС пожар успешно ликвидирован", - написал Накрошаев в своем Telegram-канале

Он отметил, что пострадавших нет, превышений ПДК нет.

По словам Накрошаева, на место происшествия оперативно выехали сотрудники лаборатории Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора . Проведены замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в трех районах.

"По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил глава Череповца

Генеральный директор дивизиона "Северсталь российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов заявил, что возгорание произошло на территории коксохимического производства Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), угрозы персоналу нет.

Виноградов отметил, что на производственной программе эта ситуация не отразится.