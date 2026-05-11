В Чечне организовали проверку после возгорания в многоквартирном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чечне организована проверка по факту возгорания в многоквартирном доме Грозного.
- Пожар потушен, информация о пострадавших уточняется.
ГРОЗНЫЙ, 11 мая - РИА Новости. Проверка по факту возгорания в многоквартирном доме Грозного организована в Чечне, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Как в понедельник рассказал начальник главного управления МЧС России по Чечне Алихан Цакаев, пожар потушен. Информация о пострадавших уточняется.
"Во исполнение поручения прокурора республики Арсана Адаева, обусловленного сообщением о возгорании в многоквартирном доме в городе Грозный, организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
