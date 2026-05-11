Посол России оценил сотрудничество фирм Японии и Украины в разработке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России заявил, что сотрудничество японской компании Terra Drone и украинского разработчика БПЛА Amazing Drones рассматривается Россией как элемент государственной политики Японии, направленной на затягивание конфликта.

МИД России заявил решительный протест послу Японии в России Акире Муто.

Посол Ноздрев подчеркнул, что представляющие угрозу Российской Федерации и ее гражданам вооружения и соответствующие производственные мощности на Украине являются законными целями для российских вооруженных сил.

ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Сотрудничество японской фирмы и украинского разработчика БПЛА рассматривается Россией как враждебный шаг и не как частная бизнес-инициатива, а как элемент государственной политики Японии, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев.

"Сотрудничество японской компании Terra Drone и украинского разработчика БПЛА Amazing Drones является наглядным подтверждением того, что Токио продолжает наращивать содействие киевскому режиму, фактически подливая масло в огонь конфликта", - сказал посол Ноздрев в интервью РИА Новости.

"Данный шаг мы рассматриваем не просто как некую частную бизнес-инициативу, а как элемент скоординированной государственной политики Японии , направленной на затягивание конфликта", - добавил он.

Послу Японии в России Акире Муто был заявлен решительный протест со стороны МИД России.

"Российская сторона чётко квалифицировала подобные действия как откровенно враждебный шаг, направленный на подрыв национальной безопасности Российской Федерации", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

"Официальный Токио предсказуемо пытается дистанцироваться от этого токсичного сюжета, однако факты говорят сами за себя: стратегические инвестиции в военные "стартапы" воюющего иностранного государства не могут осуществляться в вакууме, без одобрения или как минимум молчаливого поощрения со стороны правительства, особенно на фоне смягчения правил экспорта вооружений", - отметил он.

Ноздрев подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

"Мы напоминаем, что представляющие угрозу Российской Федерации и её гражданам вооружения и соответствующие производственные мощности на Украине являются законными целями для наших вооруженных сил", - отметил дипломат.