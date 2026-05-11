04:42 11.05.2026
Посол России оценил сотрудничество фирм Японии и Украины в разработке БПЛА

© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии
Николай Ноздрев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России заявил, что сотрудничество японской компании Terra Drone и украинского разработчика БПЛА Amazing Drones рассматривается Россией как элемент государственной политики Японии, направленной на затягивание конфликта.
  • МИД России заявил решительный протест послу Японии в России Акире Муто.
  • Посол Ноздрев подчеркнул, что представляющие угрозу Российской Федерации и ее гражданам вооружения и соответствующие производственные мощности на Украине являются законными целями для российских вооруженных сил.
ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Сотрудничество японской фирмы и украинского разработчика БПЛА рассматривается Россией как враждебный шаг и не как частная бизнес-инициатива, а как элемент государственной политики Японии, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев.
"Сотрудничество японской компании Terra Drone и украинского разработчика БПЛА Amazing Drones является наглядным подтверждением того, что Токио продолжает наращивать содействие киевскому режиму, фактически подливая масло в огонь конфликта", - сказал посол Ноздрев в интервью РИА Новости.
"Данный шаг мы рассматриваем не просто как некую частную бизнес-инициативу, а как элемент скоординированной государственной политики Японии, направленной на затягивание конфликта", - добавил он.
Послу Японии в России Акире Муто был заявлен решительный протест со стороны МИД России.
"Российская сторона чётко квалифицировала подобные действия как откровенно враждебный шаг, направленный на подрыв национальной безопасности Российской Федерации", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
"Официальный Токио предсказуемо пытается дистанцироваться от этого токсичного сюжета, однако факты говорят сами за себя: стратегические инвестиции в военные "стартапы" воюющего иностранного государства не могут осуществляться в вакууме, без одобрения или как минимум молчаливого поощрения со стороны правительства, особенно на фоне смягчения правил экспорта вооружений", - отметил он.
Ноздрев подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.
"Мы напоминаем, что представляющие угрозу Российской Федерации и её гражданам вооружения и соответствующие производственные мощности на Украине являются законными целями для наших вооруженных сил", - отметил дипломат.
В конце марта Terra Drone инвестировала в украинский производитель дронов Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен протест российским МИД. В конце апреля Terra Drone заявила об еще одной инвестиции, на этот раз в компанию Winny Lab, специализирующаяся на разработке и производстве БПЛА самолетного типа.
