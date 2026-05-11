В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ударил по территории предприятия.

Ранен сотрудник предприятия, у него минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота, ему оказали медицинскую помощь.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате удара вражеского БПЛА по предприятию в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ударил по территории предприятия. Ранен сотрудник", - написал Гладков в канале на платформе " Макс ".

Губернатор отметил, что у мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота, ему оказали медицинскую помощь.