В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ударил по территории предприятия.
- Ранен сотрудник предприятия, у него минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота, ему оказали медицинскую помощь.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате удара вражеского БПЛА по предприятию в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что у мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота, ему оказали медицинскую помощь.
Гладков добавил, что также повреждены КамАЗ и легковой автомобиль, еще одна машина уничтожена огнем.