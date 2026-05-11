Военные "Севера" угощали жителей белгородских сел "солдатской" кашей

БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" развернули более пяти полевых кухонь в Белгородской области и угостили жителей "солдатской" кашей в честь Дня Победы, рассказал РИА Новости заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Сова".

Как подчеркнул собеседник агентства, специально выбирали небольшие поселки и деревни. По его словам, они заранее прибывали на места проведения праздничных мероприятий, разворачивали полевые кухни и в ходе торжеств угощали всех желающих чаем, бутербродами и "солдатской" кашей.