Рейтинг@Mail.ru
Военные "Севера" угощали жителей белгородских сел "солдатской" кашей - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 11.05.2026
Военные "Севера" угощали жителей белгородских сел "солдатской" кашей

Бойцы "Севера" угостили жителей Белгородской области солдатской кашей и чаем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки «Север» развернули более пяти полевых кухонь в Белгородской области.
  • Жители небольших поселков и деревень Белгородской области были угощены «солдатской» кашей в честь Дня Победы.
  • Военные заранее прибывали на места проведения праздничных мероприятий и угощали всех желающих чаем, бутербродами и «солдатской» кашей.
БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" развернули более пяти полевых кухонь в Белгородской области и угостили жителей "солдатской" кашей в честь Дня Победы, рассказал РИА Новости заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Сова".
"Военнослужащие 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" развернули более пяти полевых кухонь для того, чтобы угостить жителей Белгородской области "солдатской" кашей в ходе проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы", - сказал "Сова".
Как подчеркнул собеседник агентства, специально выбирали небольшие поселки и деревни. По его словам, они заранее прибывали на места проведения праздничных мероприятий, разворачивали полевые кухни и в ходе торжеств угощали всех желающих чаем, бутербродами и "солдатской" кашей.
Дрон доставил флаг России к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Дрон доставил флаг к комплексу, посвященному освобождению Херсона в ВОВ
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала