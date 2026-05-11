Названо, при какой скорости автомобиля можно сэкономить на бензине

Краткий пересказ от РИА ИИ Наиболее экономичная скорость для большинства современных автомобилей в дальней поездке — 70–90 километров в час.

При скорости выше 100 километров в час расход топлива начинает заметно расти, а после 120 километров в час — резко увеличивается.

Расход топлива также увеличивают груз на крыше, полный багажник, включенный кондиционер, открытые окна на высокой скорости, резкие разгоны и торможения, недокачанные шины, старые свечи и забитый воздушный фильтр.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Скорость 70-90 километров в час в дальней поездке является наиболее экономичной для большинства современных автомобилей с точки зрения расхода бензина, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ "Автонет" Станислав Пачулин.

"Зона максимальной топливной эффективности для большинства современных автомобилей - это 70–90 километров в час на прямой передаче, это прямо "золотой коридор" экономии. На этих скоростях двигатель крутится в диапазоне 1800–2400 оборотов в минуту, аэродинамика терпима", - сказал он.

На условном маршруте в 200 километров кроссовер среднего класса при скорости 90 километров в час израсходует около 15 литров бензина, а цена поездки составит порядка тысячи рублей, привел пример эксперт.

При скорости 130 километров в час расход вырастет примерно до 21 литра, а стоимость - до 1,4 тысячи рублей. При 150 километрах в час расход составит уже около 26 литров, а стоимость поездки - около 1,75 тысячи рублей.

"При скорости в 150 километров в час по сравнению с 90 километрами в час выигрыш по времени составит 50 минут, а проигрыш в цене - 700 рублей и 11 литров на каждые 200 километров. Соответственно, на маршруте 1000 километров - это уже 55 литров и 3500 рублей разницы", - отметил эксперт.

"После 100 километров в час расход начинает расти заметно, после 120 - резко, после 140 - лавинообразно", - рассказал Пачулин.

При этом собеседник агентства пояснил, что слишком медленная езда также не всегда позволяет экономить топливо: на скоростях ниже 60 километров в час двигатель может работать в неоптимальном режиме.

Расход топлива в дальней поездке также увеличивают груз на крыше, полный багажник автомобиля, включенный кондиционер, открытые окна на высокой скорости, резкие разгоны и торможения. Среди других факторов эксперт назвал недокачанные шины, старые свечи и забитый воздушный фильтр.