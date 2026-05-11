Рейтинг@Mail.ru
У короля Малайзии появился лимузин Aurus Senat - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 11.05.2026 (обновлено: 16:28 11.05.2026)
У короля Малайзии появился лимузин Aurus Senat

Король Малайзии сообщил после визита в Россию, что у него появился лимузин Aurus

© Фото : Sultan Ibrahim Sultan IskandarAurus Senat появился у короля Малайзии после визита в Россию
Aurus Senat появился у короля Малайзии после визита в Россию - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Фото : Sultan Ibrahim Sultan Iskandar
Aurus Senat появился у короля Малайзии после визита в Россию
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Малайзии султан Ибрагим сообщил после визита в Россию, что у него появился Aurus Senat.
  • Появление лимузина он считает особой честью.
  • Передача автомобиля монарху состоялась в музее "Гараж особого назначения".
ДЖАКАРТА, 11 мая — РИА Новости. Король Малайзии султан Ибрагим сообщил после визита в Россию, что у него появился российский лимузин Aurus Senat.
Король Малайзии посетил Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
«
"Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией", - говорится в публикации на странице короля Ибрагима в Facebook*.
В сообщении отмечается, что церемония передачи лимузина Aurus Senat монарху состоялась в музее "Гараж особого назначения" в Москве.
"Aurus известен сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности", - отмечается в публикации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Aurus - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
У президента ОАЭ есть свой Aurus, рассказал Мантуров
29 января, 16:16
 
В миреМалайзияРоссияМоскваFacebookДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала