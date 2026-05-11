У короля Малайзии появился лимузин Aurus Senat

ДЖАКАРТА, 11 мая — РИА Новости. Король Малайзии султан Ибрагим сообщил после визита в Россию, что у него появился российский лимузин Aurus Senat.
«
"Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией", - говорится в публикации на странице короля Ибрагима в Facebook*.
В сообщении отмечается, что церемония передачи лимузина Aurus Senat монарху состоялась в музее "Гараж особого назначения" в Москве.
"Aurus известен сочетанием современных технологий и высоких стандартов безопасности", - отмечается в публикации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
