01:40 11.05.2026
От атак ВСУ в ДНР за сутки ранены три мирных жителя, включая двоих детей

  • Три мирных жителя, включая двоих детей, ранены в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки.
  • Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 00.00 10.05.2026 по 00.00 11.05.2026 года два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе двух детей 2010 и 2014 годов рождения", – говорится в сообщении Telegram-канала управления.
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры.
