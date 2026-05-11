Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Риме

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла бельгийку Элизе Мертенс в четвертом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки, которая является восьмой сеяной турнира. Мертенс выступала на турнире под 21-м номером посева. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.
В четвертьфинале Андреева встретится с американкой Кори Гауфф (3-й номер посева).