Суд на Кипре удовлетворил запрос об экстрадиции россиянина Актулаева

10:32 11.05.2026 (обновлено: 10:49 11.05.2026)
Суд на Кипре удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина Актулаева

Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кипрский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции гражданина РФ Серажудина Актулаева, обвиняемого в кибермошенничестве, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Никосии.
"Суд в Республике Кипр удовлетворил запрос минюста США об экстрадиции гражданина РФ Серажудина Актулаева", - сообщили агентству в дипмиссии.
Гражданин России Серажудин Актулаев 1985 года рождения был задержан на Кипре в конце мая 2025 года по запросу американских властей по обвинению в кибермошенничестве. США добиваются его экстрадиции. Актулаев считает себя невиновным. В посольстве отмечали, что Актулаеву оказывается вся необходимая консульская помощь, российское дипломатическое представительство поддерживает контакты с родственниками задержанного, проживающими на Кипре.
