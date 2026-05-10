Группировка "Юг" нанесла огневое поражение ВСУ в ответ на налеты

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Южная" в ходе отражения атак противника уничтожили более 60 военнослужащих и две боевые бронемашины ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки войск в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Рай-Александровка, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей", - говорится в сообщении.