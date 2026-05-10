Группировка "Юг" нанесла огневое поражение ВСУ в ответ на налеты - РИА Новости, 10.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:22 10.05.2026 (обновлено: 12:23 10.05.2026)
Группировка "Юг" нанесла огневое поражение ВСУ в ответ на налеты

ВСУ за сутки потеряли более 60 военных при ответных атаках группировки "Юг"

Военнослужащие РФ - РИА Новости, 10.05.2026
Военнослужащие РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Южная" уничтожили более 60 военнослужащих и две боевые бронемашины ВСУ.
  • Российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Южная" в ходе отражения атак противника уничтожили более 60 военнослужащих и две боевые бронемашины ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны России.
По информации МО РФ, в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение ВСУ режима прекращения огня, в этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия.
"Подразделения "Южной" группировки войск в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Рай-Александровка, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей", - говорится в сообщении.
