В ВОЗ рассказали о вывозе пассажиров с лайнера с хантавирусом

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, будут вывезены за десять вылетов, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время своего визита на Тенерифе.

Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, как ожидается, прибудет к Канарским островам в это воскресенье, после чего власти Испании начнут международную операцию по высадке. По данным минздрава Испании, лайнер должен подойти к порту на юге острова Тенерифе в ночь на воскресенье, ориентировочно между 04.00 и 06.00 по канарскому времени (06.00 и 08.00 мск.).

Глава ведомства подчеркнул, что хантавирус "не является" вирусом COVID-19. По его словам, риск распространения вируса низкий, и в целом "ситуация улучшилась".

"Будет организовано множество вылетов. Мы предполагаем, что могут быть организованы примерно шесть (вылетов - ред.) для ЕС и также примерно четыре для стран за пределами ЕС", - заявил глава ВОЗ во время брифинга с журналистами на Тенерифе.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.