Бывших техников авиации ВСУ перевели в штурмовики, сообщили силовики

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Военнослужащие 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины переведены в штурмовые и беспилотные подразделения, которые перебросили на харьковское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Отвечавших ранее за обслуживание авиационной техники украинских националистов перевели в боевые подразделения, сформировав из них расчеты БПЛА и штурмовые группы", - рассказал он.