Рейтинг@Mail.ru
Бывших техников авиации ВСУ перевели в штурмовики, сообщили силовики - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 10.05.2026
Бывших техников авиации ВСУ перевели в штурмовики, сообщили силовики

Бывших техников авиации ВСУ перевели в штурмовые и беспилотные подразделения

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины переведены в штурмовые и беспилотные подразделения.
  • Подразделения перебросили на харьковское направление.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Военнослужащие 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины переведены в штурмовые и беспилотные подразделения, которые перебросили на харьковское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, ранее данные военнослужащие занимались обслуживанием авиационной техники в Ивано-Франковской области.
"Отвечавших ранее за обслуживание авиационной техники украинских националистов перевели в боевые подразделения, сформировав из них расчеты БПЛА и штурмовые группы", - рассказал он.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
ВСУ переводят боевиков в пехоту из других родов войск, рассказали силовики
26 апреля, 21:27
 
БезопасностьУкраинаИвано-Франковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала