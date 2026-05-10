В Херсонской области 9-10 мая два человека пострадали от обстрелов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области 9-10 мая, они госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, в поселке Горностаевка при обстреле ранен 62-летний мужчина, он госпитализирован в Геническую больницу с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями.