В Херсонской области 9-10 мая два человека пострадали от обстрелов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области 9–10 мая два мирных жителя пострадали от обстрелов о стороны ВСУ.
- Пострадавшие госпитализированы в Геническую больницу с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями.
- Ударами повреждены жилые дома, административные здания, складское помещение и школа, а также линия электропередачи в нескольких населенных пунктах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области 9-10 мая, они госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Девятого-10 мая в результате обстрелов со стороны киевского режима пострадали двое мирных жителей Херсонской области", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
По его данным, в поселке Горностаевка при обстреле ранен 62-летний мужчина, он госпитализирован в Геническую больницу с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями.
В селе Каиры Горностаевского округа в результате обстрела пострадал мужчина 1985 года рождения, с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и тяжелыми травмами он доставлен в Геническую больницу.
Обстрелами и ударами дронов повреждены жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске, административные здания в Костогрызове и Клинах, складское помещение в Старолукьяновке, а также здание Костогрызовской школы. Кроме того, в Богдановке повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор.
