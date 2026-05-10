Минобороны рассказало об атаках ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки совершили 676 обстрелов позиций российских войск, нанесли 6 331 удар с использованием беспилотников, предприняли восемь атак позиций, сообщило в воскресенье Минобороны России.
Российские военные в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим перемирия, подчеркнуло министерство.
"За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, также нанесли 6 331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке МО.
Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений, добавило Минобороны.
