ВСУ занимают позиции около частных домов в Орехове Запорожской области

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские боевики заняли большинство домов частного сектора на окраине города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Немец".

Ранее РИА Новости сообщали, что расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии активно ведут разведку и выявление позиций и живой силы противника - как в самом городе Орехов, так и на его окраинах.

Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области и контролируется ВСУ . Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника.

"Наши расчеты ударных и разведывательных БПЛА успешно выполняют боевые задачи в небе над Ореховым. Выявляем позиции, огневые точки и скопление противника. На данный момент большая часть домов частного сектора в городе занята противником. Позиции вырыты в непосредственной близости к постройкам", - сказал "Немец".