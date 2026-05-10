ВСУ занимают позиции около частных домов в Орехове Запорожской области
07:30 10.05.2026
ВСУ занимают позиции около частных домов в Орехове Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики заняли большинство домов частного сектора на окраине города Орехов в Запорожской области.
  • Расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии активно ведут разведку и выявление позиций и живой силы противника в Орехове и на его окраинах.
  • Выявленные позиции поражаются, техника уничтожается, а подъездные пути контролируются расчетами БПЛА ВС РФ.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские боевики заняли большинство домов частного сектора на окраине города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Немец".
Ранее РИА Новости сообщали, что расчеты ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии активно ведут разведку и выявление позиций и живой силы противника - как в самом городе Орехов, так и на его окраинах.
Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области и контролируется ВСУ. Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника.
"Наши расчеты ударных и разведывательных БПЛА успешно выполняют боевые задачи в небе над Ореховым. Выявляем позиции, огневые точки и скопление противника. На данный момент большая часть домов частного сектора в городе занята противником. Позиции вырыты в непосредственной близости к постройкам", - сказал "Немец".
Он отметил, что выявленные позиции поражаются, техника уничтожается, а подъездные пути контролируются расчетами БПЛА ВС РФ.
