Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские спецслужбы используют боевиков ВСУ для вербовки детей и подростков.

Их задача — выявлять лояльных и не очень граждан, в том числе среди школьников и студентов.

Они настраивают молодежь на националистические идеи и привлекают учащихся к сбору информации.

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские спецслужбы привлекают боевиков ВСУ к вербовке детей и подростков, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По полученным данным, по всей стране, особенно в прифронтовых районах, действуют так называемые пункты обследования социально-психологической обстановки. Они работают в координации с военнослужащими и местными жителями.

"Когда на территорию массово заходят подразделения украинских военных, они выявляют лидеров общественного мнения и вступают с ними в контакт", — рассказала собеседница агентства.

Задача привлеченных к вербовке боевиков ВСУ — выявлять лояльных и не очень граждан, в том числе среди школьников и студентов. Помимо пропаганды и настройки молодежи на националистические идеи, они привлекают учащихся к сбору сведений.

"Все это сделано для того, чтобы дети и подростки подключались к ведению информационной войны. Они призывают молодежь вести Telegram-каналы, вступать в диалоги с людьми, находящимися на освобожденных территориях, выманивать информацию о передвижениях российских военнослужащих", — уточнили в силовых структурах.

Отмечается, что на подконтрольных Киеву прифронтовых территориях проживает много молодежи, говорящей по-русски, поэтому и агитация идет на этом языке.