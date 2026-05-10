В Запорожской области при атаке ВСУ пострадал один человек

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Один человек пострадал за прошедшие сутки из-за атак ВСУ на мирные населенные пункты Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Губернатор добавил, что в Черниговском муниципальном округе, вблизи села Долгое, из-за атаки БПЛА поврежден один легковой и два грузовых автомобиля. Пострадавших нет.