Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадал один человек - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 10.05.2026
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадал один человек

Балицкий: при атаках ВСУ на Запорожскую область пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Один человек пострадал за прошедшие сутки из-за атак ВСУ на мирные населенные пункты Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток противник вновь атаковал мирные населённые пункты Запорожской области. К сожалению, один человек пострадал... В Васильевском муниципальном округе, на автодороге село Скельки - город Васильевка при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в Черниговском муниципальном округе, вблизи села Долгое, из-за атаки БПЛА поврежден один легковой и два грузовых автомобиля. Пострадавших нет.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Даже союзники признали". В США сделали заявление о территориях Украины
Вчера, 08:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала