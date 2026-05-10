Внук ветерана раскрыл секрет долголетия своего деда

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин, который недавно отметил столетний юбилей, никогда не курил, не употреблял алкоголь и с детства занимался лыжным спортом, рассказал РИА Новости его внук.

Владимира Путина. Лыткин отпраздновал своё столетие в апреле этого года. Как сообщил РИА Новости его внук, ветеран получил поздравление с юбилеем от президента России

"Дедушка никогда не курил и не пил, даже в самые тяжелые годы войны", - сказал собеседник агентства.

Свои "фронтовые сто грамм" Лыткин отдавал сослуживцам.

"А после того, как у него обгорели руки, когда он спасал боевого товарища из горящего танка, ему полагалась не махорка, а папиросы, которые он тоже отдавал другим", - добавил его внук.

Он отметил, что Лыткин всю жизнь занимался лыжным спортом и в детстве мог пройти 100 километров на лыжах до ближайшего к его дому кинотеатра.

Ветеран участвовал в войне в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", а затем попал в разведку. После войны он остался в рядах вооруженных сил, служил в Алжире , в Прибалтике , на Чукотке , в Африке и на Кубе