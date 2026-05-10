Внук ветерана раскрыл секрет долголетия своего деда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин отметил столетний юбилей в апреле этого года.
- Иван Лыткин никогда не курил и не употреблял алкоголь, с детства занимался лыжным спортом.
- Ветеран участвовал в войне в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, а после войны служил в разных регионах и странах.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин, который недавно отметил столетний юбилей, никогда не курил, не употреблял алкоголь и с детства занимался лыжным спортом, рассказал РИА Новости его внук.
Лыткин отпраздновал своё столетие в апреле этого года. Как сообщил РИА Новости его внук, ветеран получил поздравление с юбилеем от президента России Владимира Путина.
"Дедушка никогда не курил и не пил, даже в самые тяжелые годы войны", - сказал собеседник агентства.
Свои "фронтовые сто грамм" Лыткин отдавал сослуживцам.
"А после того, как у него обгорели руки, когда он спасал боевого товарища из горящего танка, ему полагалась не махорка, а папиросы, которые он тоже отдавал другим", - добавил его внук.
Он отметил, что Лыткин всю жизнь занимался лыжным спортом и в детстве мог пройти 100 километров на лыжах до ближайшего к его дому кинотеатра.
Ветеран участвовал в войне в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", а затем попал в разведку. После войны он остался в рядах вооруженных сил, служил в Алжире, в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.
Лыткин был награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", "За доблестную службу в Вооруженных силах СССР", а также грамотой Президиума Верховного Совета СССР "Воину-интернационалисту".
