Блогера Василенко внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогера и ресторатора Николая Василенко внесли в базу данных сайта "Миротворец".
- Поводом для внесения Василенко в базу стала покупка внедорожника для бойцов СВО.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Блогер и ресторатор Николай Василенко внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Василенко были опубликованы на сайте в воскресенье. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стал факт покупки блогером внедорожника для бойцов СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Российского блогера и музыканта внесли в базу сайта "Миротворец"
13 апреля, 15:34