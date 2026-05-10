10:52 10.05.2026
Суд принял иск блогера-иноагента Варламова* об оспаривании штрафа

Суд принял к производству иск блогера Варламова о неуплате налогов

© РИА Новости / Нина Зотина | Блогер Илья Варламов*
Блогер Илья Варламов*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление блогера Ильи Варламова*, оспаривающего решение налогового органа о привлечении его к ответственности за умышленную неуплату налогов.
  • Предварительное судебное заседание назначено на 7 июля 2026 года.
  • Операции по счетам Варламова* приостановлены из-за обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление блогера Ильи Варламова*, оспаривающего решение налогового органа о привлечении его к ответственности за умышленную неуплату налогов, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Принять исковое заявление и возбудить производство по делу", — говорится в документе.
Предварительное судебное заседание назначено на 7 июля 2026 года.
Варламов* требует признать недействительным решение ИФНС №2 по Москве от 30 декабря 2025 года в части привлечения к ответственности за умышленную неуплату налога.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", в конце января 2026 года операции по счетам Варламова* приостановили из-за "обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".
При этом, согласно материалам судебных приставов, с блогера также принудительно взыскивают долг почти в 245 тысяч рублей. В мае 2025 года ему был удвоен до 50 тысяч рублей невыплаченный штраф за дискредитацию ВС РФ, а в январе 2026 года возбуждено производство о взыскании еще 174 тысяч рублей штрафа по административному делу, заведенному Роскомнадзором, и исполнительского сбора.
* Признан иностранным агентом в России.
МоскваИлья ВарламовВооруженные силы РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
