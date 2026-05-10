Суд принял иск блогера-иноагента Варламова* об оспаривании штрафа

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление блогера Ильи Варламова*, оспаривающего решение налогового органа о привлечении его к ответственности за умышленную неуплату налогов, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", в конце января 2026 года операции по счетам Варламова* приостановили из-за "обеспечения возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".