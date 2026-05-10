В Свердловской области потушили пожар в поселке Бисерть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Открытое горение в поселке городского типа Бисерть Свердловской области, где вспыхнули семь частных домов, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Как написала в своем Telegram-канале глава Бисетского муниципального округа Валентина Суровцева, благодаря действиям всех служб угроза распространения огня на жилой сектор снята, работа будет продолжаться до полной ликвидации задымления.
В воскресенье департамент информполитики сообщил о пожаре в Бисерти, там горело семь частных домов, пострадавших не было, однако сохранялась угроза распространения огня на соседние строения из-за сильного ветра. Для жителей власти подготовили ПВР. Площадь пожара, по сведениям, ГУ МЧС, составляла 800 "квадратов", позднее он был локализован.