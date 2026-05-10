12:24 10.05.2026 (обновлено: 13:23 10.05.2026)
В Свердловской области потушили пожар в поселке Бисерть

© Фото : Глава Бисертского МО, Валентина Суровцева/TelegramПожар в поселке городского типа Бисерть Свердловской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Бисерть Свердловской области вспыхнули семь частных домов.
  • Открытое горение в поселке ликвидировано.
  • Угроза распространения огня на жилой сектор снята.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Открытое горение в поселке городского типа Бисерть Свердловской области, где вспыхнули семь частных домов, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Как написала в своем Telegram-канале глава Бисетского муниципального округа Валентина Суровцева, благодаря действиям всех служб угроза распространения огня на жилой сектор снята, работа будет продолжаться до полной ликвидации задымления.
В воскресенье департамент информполитики сообщил о пожаре в Бисерти, там горело семь частных домов, пострадавших не было, однако сохранялась угроза распространения огня на соседние строения из-за сильного ветра. Для жителей власти подготовили ПВР. Площадь пожара, по сведениям, ГУ МЧС, составляла 800 "квадратов", позднее он был локализован.
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
