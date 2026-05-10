В Свердловской области загорелись семь домов

- В поселке городского типа Бисерть Свердловской области загорелись семь домов, есть угроза распространения огня.
- Пострадавших нет, для жителей подготовлен пункт временного размещения, в ликвидации пожара задействовано более 60 спасателей и 17 единиц техники.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Семь домов горят в поселке городского типа Бисерть Свердловской области, есть угроза распространения огня, сообщает департамент информационной политики.
По данным департамента, губернатор региона Денис Паслер держит на контроле ситуацию с распространением огня в Бисерти.
"На данный момент пострадавших нет, горят семь домов. Из-за ветра сохраняется угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жителей подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Увал". В ликвидации пожара задействовано более 60 спасателей и 17 единиц техники.
Как уточнили в департаменте, на данный момент никто не запрашивал размещения в ПВР, на месте происшествия работают глава и сотрудники администрации: разносят воду, помогают жителям. В своем Telegram-канале глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева сообщила, что пожар произошел в районе "Горушки".