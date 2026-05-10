Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области загорелись семь домов - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 10.05.2026 (обновлено: 10:18 10.05.2026)
В Свердловской области загорелись семь домов

Семь домов горят в свердловском поселке Бисерти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке городского типа Бисерть Свердловской области загорелись семь домов, есть угроза распространения огня.
  • Пострадавших нет, для жителей подготовлен пункт временного размещения, в ликвидации пожара задействовано более 60 спасателей и 17 единиц техники.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Семь домов горят в поселке городского типа Бисерть Свердловской области, есть угроза распространения огня, сообщает департамент информационной политики.
По данным департамента, губернатор региона Денис Паслер держит на контроле ситуацию с распространением огня в Бисерти.
"На данный момент пострадавших нет, горят семь домов. Из-за ветра сохраняется угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жителей подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Увал". В ликвидации пожара задействовано более 60 спасателей и 17 единиц техники.
Как уточнили в департаменте, на данный момент никто не запрашивал размещения в ПВР, на месте происшествия работают глава и сотрудники администрации: разносят воду, помогают жителям. В своем Telegram-канале глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева сообщила, что пожар произошел в районе "Горушки".
Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Радиационная обстановка в России после пожара в районе ЧАЭС стабильна
8 мая, 15:38
 
ПроисшествияСвердловская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала