Силовики рассказали о больших потерях погранслужбы Украины под Черниговом
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 10.05.2026
Силовики рассказали о больших потерях погранслужбы Украины под Черниговом

РИА Новости: 11-й погранотряд ГПСУ несет большие потери в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одиннадцатый пограничный отряд Госпогранслужбы Украины, преобразованный в бригаду «Форпост», несет значительные потери в Черниговской области.
  • Подразделение было создано в 2015 году как 11-й Краматорский пограничный отряд, а в 2024 году преобразовано в бригаду.
  • Часть потерь связана с дистанционным минированием, в том числе от действий собственных побратимов.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Одиннадцатый пограничный отряд Госпогранслужбы Украины, преобразованный ранее в бригаду "Форпост", несёт значительные потери в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, подразделение было создано в 2015 году как 11-й Краматорский пограничный отряд, а в 2024 году преобразовано в бригаду и получило название "Форпост".
«
"В Черниговской области массовые потери несёт 11-й пограничный отряд ГПСУ (государственной пограничной службы Украины - ред.)", — сообщили в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в настоящее время военнослужащие 11-го погранотряда фигурируют преимущественно в сообщениях о потерях в Черниговской области.
"Сегодня 11 пого (пограничный отряд - ред.) фигурирует лишь в некрологах из Черниговской области, куда были выведены пограничники на восполнение потерь", — рассказал он.
Он добавил, что часть случаев связана с дистанционным минированием.
"Гибнут, в том числе, от действий собственных побратимов, осуществляющих дистанционное минирование", — отметил собеседник РИА Новости.
