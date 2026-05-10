Силовики рассказали о больших потерях погранслужбы Украины под Черниговом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Одиннадцатый пограничный отряд Госпогранслужбы Украины, преобразованный ранее в бригаду "Форпост", несёт значительные потери в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, подразделение было создано в 2015 году как 11-й Краматорский пограничный отряд, а в 2024 году преобразовано в бригаду и получило название "Форпост".
"В Черниговской области массовые потери несёт 11-й пограничный отряд ГПСУ (государственной пограничной службы Украины - ред.)", — сообщили в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в настоящее время военнослужащие 11-го погранотряда фигурируют преимущественно в сообщениях о потерях в Черниговской области.
"Сегодня 11 пого (пограничный отряд - ред.) фигурирует лишь в некрологах из Черниговской области, куда были выведены пограничники на восполнение потерь", — рассказал он.
Он добавил, что часть случаев связана с дистанционным минированием.
"Гибнут, в том числе, от действий собственных побратимов, осуществляющих дистанционное минирование", — отметил собеседник РИА Новости.
