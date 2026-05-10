Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские власти могут столкнуться с падением ВВП на 5% в случае сокращения квоты для предоставления брони от мобилизации, считает финансовый аналитик Алексей Кущ.
- Сейчас на Украине бронь от мобилизации имеют около 1,2 миллиона человек.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Сокращение квоты для предоставления брони от мобилизации на Украине приведет к еще большему падению валового внутреннего продукта (ВВП) страны, убежден украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
Украинское издание "Страна.ua" 1 мая сообщило, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек.
«
"Реальная потребность в бронировании занижена в несколько раз. Реальная потребность в бронировании - это минимум несколько миллионов человек, которые обеспечивали бы работу критической отрасли и формировали рынок труда. Если сократить, то будет падение ВВП не 0,5%, а 5%. Импорт будет не 90 миллиардов долларов по итогу года, а 120 миллиардов", - сказал Кущ в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Он напомнил, что сейчас на Украине бронь от мобилизации имеют около 1,2 миллиона человек.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.