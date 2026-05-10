У жительницы Уфы, пропивающей детские пособия, изъяли детей

УФА, 10 мая - РИА Новости. Социальные службы изъяли пятерых детей у матери, злоупотребляющей спиртным в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии.
В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратура выявила видеозапись, в которой сообщается о том, что пятеро детей в возрасте от 3-х лет до 15 лет не получают надлежащий уход и воспитание, проживают в антисанитарных условиях, их мать злоупотребляет спиртными напитками, следует из материалов надзорного ведомства.
"Прокуратура организовала проверку информации о семье, находящейся в социально опасном положении. В настоящее время дети изъяты и переданы в социальное учреждение", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.
Местные издания пишут, что женщина пропивает детские пособия.