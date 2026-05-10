12:02 10.05.2026
В Красноярском крае остаются затопленными более 90 участков и восемь домов

Паводковая обстановка в Красноярском крае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае остаются затопленными более 90 приусадебных участков, 8 жилых домов и 21 участок дорог.
  • Уровень воды на некоторых реках Красноярского края приближается к опасным отметкам или уже их превысил.
  • На юге региона началось формирование второй волны весеннего половодья.
КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Более 90 приусадебных участков, 8 жилых домов и 21 участок дорог остаются затопленными в Красноярском крае из-за подъема уровня воды в реках, сообщает краевой главк МЧС.
"По итогам прошедших суток всего на территории края остаются затопленными 8 жилых домов, 94 приусадебных участка и 21 участок автомобильных дорог. Проводятся оповещение населения, мониторинг уровня воды. Ситуация находится на контроле правительства края и Главного управления МЧС России по краю", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, уровень воды на реке Подкаменная Тунгуска (село Ванавара) составляет 744 сантиметров при опасной отметке 820 сантиметров. На реке Усолка (село Троицк) уровень достиг 697 сантиметров (опасная отметка 660 сантиметров), а на реке Карабула (село Карабула) - 431 сантиметр (опасная отметка - 380 сантиметров). Уровень воды на реке Чулым (село Красный Завод) составляет 640 сантиметров при опасной отметке 630 сантиметров. Ожидается, что в ближайшие сутки колебания уровней воды сохранится.
Сохраняется выход воды на пойму на нескольких реках, включая Чулым, Кеть, Кебеж, Вельмо и другие. Кроме того, на юге региона началось формирование второй волны весеннего половодья. Уровни воды на реках Туба, Оя и их притоках продолжают расти на 0,1-0,5 метра, что может привести к затоплению приусадебных участков, огородов и переливу дорог в пониженных местах.
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияТроицкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
