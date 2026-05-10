Рейтинг@Mail.ru
Во Львове задержали убегавшего от ТЦК мужчину, взявшего в заложники девочку - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 10.05.2026 (обновлено: 05:42 10.05.2026)
Во Львове задержали убегавшего от ТЦК мужчину, взявшего в заложники девочку

Во Львове задержали убегавшего от ТЦК мужчину, взявшего в заложники ребенка

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины во Львове
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове задержали мужчину, который взял в заложники 13-летнюю девочку.
  • Мужчина, убегая от работников ТЦК и правоохранителей, приставил нож к горлу девочки, но потом отпустил ее после требования сотрудников правоохранительных органов.
  • Задержанный — 43-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, ребенок не пострадал в результате инцидента.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы во Львове на Украине задержали в субботу злоумышленника, взявшего в заложники 13-летнюю девочку, сообщила прокуратура города в Telegram-канале.
"По данным следствия, 9 мая этого года по улиц (Ивана — Прим. ред.) Кавалеридзе во Львове мужчина, убегая от работников ТЦК ... и правоохранителей, подбежал к группе подростков. Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к горлу. Таким образом он удерживал ребенка", — говорится в сообщении.
Мужчина отпустил девочку после требования сотрудников правоохранительных органов. Ребенок не пострадал. По данным прокуратуры, задержанным оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
На Украине сотрудники ТЦК напали на священников канонической УПЦ
8 мая, 19:03
 
ПроисшествияЛьвовУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала