Трамп назвал ответ Ирана на предложение США совершенно неприемлемым - РИА Новости, 10.05.2026
23:16 10.05.2026 (обновлено: 23:24 10.05.2026)
© REUTERS / Annabelle Gordon — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Агентство ISNA ранее передавало, что ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
