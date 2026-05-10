США займутся Кубой, заявил Трамп

18:37 10.05.2026
Трамп заявил, что США займутся Кубой, не уточнив подробности своих планов

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США
Флаги Кубы и США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что США "займутся" Кубой.
  • Трамп подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной от лица американской администрации.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов.
"Ну, это недееспособная страна. Она такая уже многие годы, и мы займемся одной (страной - ред.), прежде чем перейдем к другой", - сказал американский лидер во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон.
Трамп подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной от лица нынешней американской администрации.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
В миреСШАКубаГаванаДональд ТрампМарко Рубио
 
 
