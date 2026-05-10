Трамп заявил, что США заберут иранский обогащенный уран
18:26 10.05.2026 (обновлено: 18:40 10.05.2026)
Трамп заявил, что США заберут иранский обогащенный уран

Трамп: рано или поздно США заберут из Ирана запасы обогащенного урана

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Дональд Трамп заявил, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана.
"Рано или поздно мы их получим", - сказал американский лидер во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон, отвечая на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
США добиваются от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана, пишет WSJ
