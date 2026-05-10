Уолц: Трамп хочет урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Ираном дипломатическим путем.
- Если завершить конфликт дипломатическим путем не получится, Дональд Трамп готов возобновить боевые действия.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если этого не получится, готов возобновить боевые действия, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.