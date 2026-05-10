Трамп похвастался реконструкцией пруда в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация реконструировала зеркальный пруд в Вашингтоне.
- По словам Трампа, реконструкция пруда была выполнена почти в 177 раз дешевле и в 178 раз быстрее, чем при предшественнике Джо Байдене.
- Трамп объявил, что покрытие пруда сменили на синее, чтобы вода приобрела такой же цвет — в честь американского флага.
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что его администрация реконструировала зеркальный пруд в Вашингтоне почти в 177 раз дешевле и в 178 раз быстрее, чем это сделал его предшественник Джо Байден.
Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social два изображения одного из самых знаковых мест американской столицы – отражающего бассейна, который находится между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.
На первом кадре зеркальный пруд выглядит серым, воды практически нет. Этот снимок он сопроводил фотографией Джо Байдена и подписью о расходах и времени, потраченных на реконструкцию: "355 миллионов долларов. Три с половиной года". Этому Трамп противопоставил новое фото пруда – в ярких цветах, вода почти кобальтовая. К кадру он добавил свое фото и подпись: "2 миллиона долларов. Одна неделя".
В апреле Трамп высмеял экс-президента Барака Обаму за этот же зеркальный пруд, указав, что при демократе достопримечательности Вашингтона были грязнее и походили на болото. Тогда он опубликовал снимок прямоугольного пруда с зеленой водой и тиной, подписав его: "Хуссейн Обама".
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет – в честь американского флага. Лидер США заявил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид достопримечательности.
