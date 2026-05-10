Рейтинг@Mail.ru
Трамп похвастался реконструкцией пруда в Вашингтоне - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 10.05.2026
Трамп похвастался реконструкцией пруда в Вашингтоне

Трамп: реконструкция пруда в Вашингтоне вышла лучше и дешевле, чем у Байдена

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация реконструировала зеркальный пруд в Вашингтоне.
  • По словам Трампа, реконструкция пруда была выполнена почти в 177 раз дешевле и в 178 раз быстрее, чем при предшественнике Джо Байдене.
  • Трамп объявил, что покрытие пруда сменили на синее, чтобы вода приобрела такой же цвет — в честь американского флага.
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что его администрация реконструировала зеркальный пруд в Вашингтоне почти в 177 раз дешевле и в 178 раз быстрее, чем это сделал его предшественник Джо Байден.
Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social два изображения одного из самых знаковых мест американской столицы – отражающего бассейна, который находится между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Сын Байдена захотел провести бой в клетке с детьми Трампа
10 апреля, 22:55
На первом кадре зеркальный пруд выглядит серым, воды практически нет. Этот снимок он сопроводил фотографией Джо Байдена и подписью о расходах и времени, потраченных на реконструкцию: "355 миллионов долларов. Три с половиной года". Этому Трамп противопоставил новое фото пруда – в ярких цветах, вода почти кобальтовая. К кадру он добавил свое фото и подпись: "2 миллиона долларов. Одна неделя".
В апреле Трамп высмеял экс-президента Барака Обаму за этот же зеркальный пруд, указав, что при демократе достопримечательности Вашингтона были грязнее и походили на болото. Тогда он опубликовал снимок прямоугольного пруда с зеленой водой и тиной, подписав его: "Хуссейн Обама".
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет – в честь американского флага. Лидер США заявил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид достопримечательности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Трамп изобразил, как Байден терялся на сцене
26 марта, 03:36
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампДжо БайденБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала