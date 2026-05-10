Трамп показал в серии постов "потопление" кораблей Ирана

ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал серию постов, в которой показал, как 159 кораблей, находившихся в составе ВМС Ирана во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена, при нем превратились в "затонувшие".

Следом Трамп опубликовал еще одно изображение: он на борту американского судна смотрит на разворачивающиеся удары по кораблям, которые движутся ему навстречу. Завершает серию постов та же самая картинка с потопленными кораблями, но уже с подписью "Военно-морской флот Ирана".