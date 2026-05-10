Рейтинг@Mail.ru
Трамп показал в серии постов "потопление" кораблей Ирана - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 10.05.2026
Трамп показал в серии постов "потопление" кораблей Ирана

Трамп показал в серии постов "потопление" 159 кораблей Ирана

© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал серию постов, в которых показал "потопление" 159 кораблей Ирана.
  • Корабли, о которых идет речь в постах Трампа, находились в составе ВМС Ирана во время президентства Барака Обамы и Джо Байдена
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал серию постов, в которой показал, как 159 кораблей, находившихся в составе ВМС Ирана во времена президентства Барака Обамы и Джо Байдена, при нем превратились в "затонувшие".
Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social изображение с заголовком "159 кораблей". Слева на картинке под надписью "Обама/Байден" показан иранский флот в действии, а справа – под подписью "Трамп" – те же корабли, но уже затонувшие на дне океана. Около каждого судна прикреплен флаг Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Трамп утверждает, что Иран якобы отказался от ядерного оружия
6 мая, 22:06
Следом Трамп опубликовал еще одно изображение: он на борту американского судна смотрит на разворачивающиеся удары по кораблям, которые движутся ему навстречу. Завершает серию постов та же самая картинка с потопленными кораблями, но уже с подписью "Военно-морской флот Ирана".
Все изображения, кроме первого, выглядят так, словно сгенерированы ИИ.
Ранее президент США заявил, что с военной точки зрения США уже добились победы над Ираном. В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп сказал, что у Тегерана было 159 кораблей, однако теперь "они все на дне моря".
Трамп 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Позднее, в ночь на среду, он заявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Трамп не уверен, что Иран пойдет на сделку, которая удовлетворит США
6 мая, 20:06
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампБарак ОбамаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала