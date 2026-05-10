11:24 10.05.2026 (обновлено: 11:41 10.05.2026)
На заводе в США возник мощный пожар

В Теннесси произошел крупный пожар на объекте по переработке пластика

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском штате Теннесси произошел крупный пожар на объекте по переработке пластика.
  • Из-за пожара местные власти ввели режим самоизоляции, информация о пострадавших не поступала.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел на объекте по переработке пластика в американском штате Теннесси, окрестности заволокло дымом, сообщает телеканал Fox News.
"На новом видео запечатлен масштабный пожар, разгоревшийся в пятницу в компании по переработке пластика в округе Генри, штат Теннесси... На видео видно гигантское черное облако дыма, поднимающееся с объекта компании Sigma Renew 360, входящей в состав Sigma Plastics Group", - говорится в сообщении канала.
Согласно материалу телеканала, из-за пожара, причина которого пока не установлена, местные власти ввели режим самоизоляции. Также неизвестно, есть ли пострадавшие, уточняет канал.
