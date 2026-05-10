Судно, подвергшееся обстрелу у берегов Катара, принадлежит США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов Катара недалеко от столицы страны Дохи подверглось обстрелу грузовое судно.
- Оно принадлежит США и шло под их флагом.
- После попадания снаряда на судне вспыхнул небольшой пожар, который был потушен.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Грузовое судно, подвергшееся обстрелу у берегов Катара недалеко от столицы страны Дохи, принадлежит США и шло под их флагом, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленные источники.
"Грузовое судно под флагом США, принадлежащее этому террористическому правительству подверглось атаке и было поражено близ Катара, (на судне - ред.) начался пожар", - приводит слова источников Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе
12 марта, 12:36