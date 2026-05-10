Рейтинг@Mail.ru
Судно, подвергшееся обстрелу у берегов Катара, принадлежит США - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 10.05.2026
Судно, подвергшееся обстрелу у берегов Катара, принадлежит США

Tasnim: судно, подвергшееся обстрелу недалеко от Дохи, принадлежит США

© AP PhotoСухогруз в море
Сухогруз в море - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo
Сухогруз в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Катара недалеко от столицы страны Дохи подверглось обстрелу грузовое судно.
  • Оно принадлежит США и шло под их флагом.
  • После попадания снаряда на судне вспыхнул небольшой пожар, который был потушен.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Грузовое судно, подвергшееся обстрелу у берегов Катара недалеко от столицы страны Дохи, принадлежит США и шло под их флагом, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленные источники.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно недалеко от столицы Катара Дохи. По данным управления, после попадания снаряда на судне вспыхнул небольшой пожар, который был потушен.
"Грузовое судно под флагом США, принадлежащее этому террористическому правительству подверглось атаке и было поражено близ Катара, (на судне - ред.) начался пожар", - приводит слова источников Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе
12 марта, 12:36
 
В миреКатарСШАДохаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала