В РФС заявили, что назначать пенальти в ворота "Зенита" правильно

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) постановил, что арбитр Инал Танашев верно назначил пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

Департамент также отметил, что в арбитр правильно назначил пенальти в пользу самарских "Крыльев Советов" в матче с московским "Спартаком". В игре махачкалинского "Динамо" и "Ростова" судья верно изменил решение после вмешательства VAR, назначив 11-метровый в ворота ростовской команды. Также верным признано удаление игрока калининградской "Балтики" Элдара Чивича в матче с казанским "Рубином".