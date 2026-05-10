В РФС заявили, что назначать пенальти в ворота "Зенита" правильно - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
11:23 10.05.2026 (обновлено: 11:56 10.05.2026)
В РФС заявили, что назначать пенальти в ворота "Зенита" правильно

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент судейства и инспектирования РФС постановил, что арбитр Инал Танашев верно назначил пенальти в ворота "Зенита" в матче против ЦСКА.
  • Встреча "Зенита" и ЦСКА завершилась ничьей со счетом 3:1 в пользу гостей.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) постановил, что арбитр Инал Танашев верно назначил пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
Встреча прошла 2 мая в Москве и завершилась ничьей со счетом 3:1 в пользу гостей. На второй минуте защитник "Зенита" Дуглас Сантос подбил ногу нападающего ЦСКА Лусиано Гонду в штрафной, после чего тот упал и судья назначил пенальти.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
1 : 3
Зенит
05‎’‎ • Иван Обляков (П)
30‎’‎ • Игорь Дивеев
(Педро)
51‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
60‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
"Атакующий игрок первым играет в мяч. Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить атакующие действия", - говорится на видео с судейским разбором в группе РФС во "ВКонтакте".
Департамент также отметил, что в арбитр правильно назначил пенальти в пользу самарских "Крыльев Советов" в матче с московским "Спартаком". В игре махачкалинского "Динамо" и "Ростова" судья верно изменил решение после вмешательства VAR, назначив 11-метровый в ворота ростовской команды. Также верным признано удаление игрока калининградской "Балтики" Элдара Чивича в матче с казанским "Рубином".
